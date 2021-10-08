Врачи Великобритании тщательно проанализировали накопившиеся за время пандемии Covid-19 истории болезни нескольких тысяч пациентов. Полученные результаты дали возможность обновить перечень симптомов коронавирусной инфекции.

По мнению английских медиков, симптомы Covid-19 несколько изменились. Очевидно, в связи с появлением более мощного по степени заразности коронавирусного варианта Дельта.

Врачи также отмечают, что симптоматика Covid-19, действительно, в большинстве случаев похожа на клинические проявления острых респираторных заболеваний.

Поводом для обновления Covid-симптомов стали ранее не проявлявшиеся признаки, которые можно принять за расстройство пищеварительного тракта и желудочной инфекции.

Обновленный перечень симптомов Covid-19 выглядит теперь следующим образом. Это поможет вам отличить коронавирус от простуды:

повышение температуры

озноб

общая слабость

сухой кашель

першение в горле

чихание

насморк

мышечная боль

боль в грудине

исчезновение обоняния и вкуса

отсутствие аппетита

нарушения работы ЖКТ

Чаще других, по мнению медиков, встречаются семь из перечисленных симптомов: исчезновение аппетита, насморк, кашель, миалгия, повышенная температура, изменение вкусовых рецепторов, озноб.

А между тем, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Украине продолжает накаляться. К примеру, в Харькове количество больных коронавирусом ежедневно растет. В 17-й городской больнице готовы развернуть дополнительные 30 коек для пациентов с Covid-19. Об этом сообщил главный врач медучреждения Дмитрий Черепов после брифинга в городском совете.

Источник: Express