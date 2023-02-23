Житель Великобритании Кейси Кинг весил 845 фунтов (383 кг) и вынужден была купаться в корыте под открытым небом, поскольку не помещался в ванной. Теперь он с гордостью демонстрирует впечатляющую потерю веса на 600 фунтов (272 кг). Кейси похудел до 250 фунтов (113 кг) и хочет сбросить еще 25 (11 кг).

Мужчина, который документирует свой прогресс в социальных сетях, надеется пройти операцию по удалению лишней кожи, свисающей с его живота, груди и рук.

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Кейси рассказывает, что четыре года назад он был безработным и жил со своим отцом Дэнни, которому приходилось ухаживать за болезненно тучным сыном.

— Обычный день для меня — это проснуться около 12, решить, что я собираюсь съесть немедленно, а затем телевизор, видеоигры, постель, — признается британец.

По его словам, все это он делал обнаженным, потому что ни одна одежда ему не подходила.

Игровое сообщество стало для него безопасным пространством, потому что оно позволяло ему убежать от повседневной жизни.

Кейси признал, что его жизнь сложилась не так, как он думал.

— Я никогда бы не подумал, что в 34 года буду жить с отцом, у меня не будет ни работы, ни настоящих денег, и я буду целыми днями играть в видеоигры и есть, — сказал он.

Потом Кейси познакомился с бариатрическим хирургом. Но для того, чтобы лечь под нож, ему пришлось похудеть самостоятельно. Сначала он боролся со здоровым питанием и тренировками, но затем вмешалась его мать. Она следила за тем, как и что он ест и заставляла быть активным, а не сидеть без дела, играя в видеоигры.

Кейси перенес гастрэктомию, чтобы уменьшить боковую часть желудка. Операция помогла ему похудеть на 35 кг. После он придерживался строгой диеты и нанял личного тренера.

Сегодня Кейси нашел работу и охотно делится фотографиями сертификатов и значков со своими 38 тыс. подписчиков в Instagram.

Фото: Instagram