Одни из первых, кто сталкивается с коронавирусом — врачи экстренной медицинской помощи. Они госпитализируют больных каждый день в течение многих часов, и постоянно имеют повышенный риск заболеть.

Водитель станции экстренной медицинской помощи Сергей Головань через несколько дней будет праздновать юбилей — 60 лет. Из них 15 лет он работает в скорой. По его словам, так тяжело, как у пандемии коронавируса, не было никогда.

— В молодости даже роды принимали, пуповину перерезал. Меня даже кумом хотели взять, — рассказал мужчина.

Крайняя волна Covid-заболеваемости началась этой осенью. Водитель утверждает, что труднее всего работать именно в этот период, ведь вызовов очень много.

— Когда я приехал и увидел первый раз больную Covid-19, которая спустилась с 3-го этажа и начала задыхаться. Помню, что тогда с перепугу я сел в машину и надел три маски, — говорит водитель Черкасской станции экстренной помощи Дмитрий Поденко.

23-летний мужчина ежедневно контактирует с больными коронавирусом. Сам тяжело не болел, но он подозревает, что перенес заболевание на ногах. В то же время Сергей Иванович тоже перенес недуг бессимптомно. Однако не всем везет переболеть легко.

Головань утверждает, что у него были выезды, когда тяжелобольных коронавирусом пациентов не успевали довести к больнице.

Иногда люди жалуются на бригады экстренной помощи за опоздание. Поденко говорит, что на самом деле за двенадцатичасовую смену, бывает, что врачи даже поесть не успевают.

Несмотря на большую нагрузку водители обожают свою работу. Дмитрий Поденко убеждает, что понимание того, что ты помог спасти чью-то жизнь вместе с бригадой, приносит необыкновенные эмоции.