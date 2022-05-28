ВОЗ предупреждает, что вспышка оспы обезьян может быть лишь верхушкой айсберга.

Руководитель службы готовности к пандемии Сильвия Бриан говорит, что необычное распространение вируса оспы обезьян можно легко сдержать с помощью правильных мер.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что 200 случаев заболевания обезьяньей оспой, выявленных за последние недели за пределами стран, где вирус обычно циркулирует, могут быть только началом.

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— Мы не знаем, наблюдаем ли мы только вершину айсберга, есть ли еще случаи, которые не выявлены в сообществах? — признала в пятницу на брифинге Сильвия Бриан, глава ВОЗ по обеспечению готовности и профилактике эпидемий и пандемий.

С тех пор, как 7 мая Великобритания впервые сообщила о подтвержденном случае обезьяньей оспы, в агентство здравоохранения ООН было зарегистрировано около 200 случаев в странах, далеких от штатов, где вирус является эндемичным.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зафиксировал 219 таких случаев.

Случаи оспы обезьян, эндемичные для ряда стран Западной и Центральной Африки, были внезапно обнаружены более чем в 20 других странах мира, включая США, Австралию, Объединенные Арабские Эмираты и почти дюжину стран ЕС.

Министерство здравоохранения Испании заявило в пятницу, что на данный момент там было подтверждено 98 случаев, в то время как в Великобритании в настоящее время насчитывается 90 подтвержденных случаев заражения.

Тем временем в Португалии зарегистрировано 74 подтвержденных случая заболевания, сообщили в пятницу органы здравоохранения, добавив, что все случаи произошли у мужчин, в основном в возрасте до 40 лет.

Аргентина подтвердила первые два случая оспы обезьян в Латинской Америке в пятницу.

— Мы все еще находимся в самом начале этого мероприятия, — сказал Бриан представителям государств-членов, присутствовавшим на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве. — Мы знаем, что в ближайшие дни у нас будет больше случаев, но паниковать не нужно.

Специалисты утверждают, что это не та болезнь, о которой должна беспокоиться широкая общественность. Это не Covid или другие болезни, которые быстро распространяются.

Оспа обезьян связана с оспой, смертельным заболеванием, которое было ликвидировано в 1980 году. Но оспа обезьян гораздо менее тяжелая, с коэффициентом смертности 3-6%. Большинство людей выздоравливают в течение трех-четырех недель.

Симптомы оспы обезьян

Начальные симптомы включают высокую температуру, опухшие лимфатические узлы и сыпь, похожую на ветрянку.

Существует не так много способов лечения, но некоторые противовирусные препараты, разработанные против оспы, существуют, в том числе тот, который был недавно одобрен против оспы Европейским агентством по лекарственным средствам, отметила Бриан.

Было также обнаружено, что вакцины, разработанные против оспы, на 85% эффективны для предотвращения оспы обезьян.

Однако, поскольку оспа не представляла угрозы более четырех десятилетий, большинство людей в возрасте до 45 лет не получали вакцину, а запасы прививок сегодня очень ограничены.

Бриан сказала, что эксперты пытались определить, что спровоцировало эту необычную ситуацию, заявив, что предварительные исследования, по-видимому, не указывают на то, что вирус, вызывающий оспу обезьян, изменился или мутировал.

Она выразила надежду, что распространение удастся остановить, если будут приняты правильные меры.