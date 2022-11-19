Ученые из Торонто обнаружили у канадских белохвостых оленей другой вариант коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology.

Исследователи осмотрели 300 диких животных. У трех оленей из южного Квебека в мазках из носа выявлен генетический материал SARS-CoV-2. В двух из них – новый вариант, который тоже передается от животного к человеку.

Отмечается, что обнаруженный вирус – это новый вариант, а не самостоятельный штамм.

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В микробиологии и вирусологии термин вариант или генетический вариант используется для описания подтипа микроорганизма, генетически отличающегося от основного штамма, но недостаточно — чтобы называть его отдельным штаммом.

– Новый вариант является потомком более старого вируса B.1 и имеет 76 мутаций по сравнению со штаммом предков SARS-CoV-2, – объясняют ученые.

Для сравнения, варианты Альфа, Бета и Дельта имели от 24 до 31 мутации, тогда как ныне доминирующий вариант Омикрон BA.5 имеет 105 мутаций.

Отмечается, что вирус имеет ряд мутаций в спаечном белке. Но образцы крови людей, прошедших курс вакцинации или поправившихся от Covid-19, смогли нейтрализовать вид вируса, который нашли у белохвостого оленя.

Это свидетельствует о том, что, в отличие от мутаций Омикрона, генетические изменения не дают вирусу избежать антител, созданных после прививок или перенесенной инфекции.

Источник: UofTNews