Специалисты 8-й больницы Первого медицинского объединения Львова провели успешную многочасовую операцию по спасению травмированной руки ветеринара. Теперь у медика появилась реальная надежда вновь вернуться к любимому делу.

Оперативное вмешательство провели хирурги недавно созданного при 1 ТМО Львова Центра микрохирургии кисти и стопы.

24-летний Андрей из Прикарпатья работает ветеринарным врачом. Спасая жизни попавших в беду животных, ему приходится оперировать практически ежедневно.

Но месяц назад с самим врачом случилось несчастье: он неудачно облокотился на окно, которое под тяжестью треснуло. Порезы оказались настолько глубокими, что осколки повредили сухожилия и нервы.

В районной больнице молодому мужчине зашили раны. О том, что пальцы правой руки не работают, Андрей узнал только через две недели, когда сняли швы. Он не смог взять рукой не то что медицинский инструмент, а элементарно вилку.

Когда Андрей обратился к врачам 1 ТМО Львова, те сразу предупредили: единственное лечение — операция и медлить нельзя.

Чтобы молодой человек мог в дальнейшем сгибать пальцы, хирурги соединили разорванное сухожилие и восстановили целостность срединного нерва. Операция длилась несколько часов и прошла успешно.

И хотя впереди у Андрея два месяца реабилитации, после нее хирург имеет все шансы вернуться в операционную и уверенно взять в руки скальпель.

Новое направление микрохирургии кисти и стопы сочетает в себе несколько специальностей, которые позволяют лучше подойти к лечению каждого пациента, а именно: пластической реконструктивной микрохирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, а также микрососудистой хирургии.

Хирурги напоминают: медлить с лечением ни в коем случае нельзя.

Источник: 1 ТМО Львова