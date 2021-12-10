В Украине с 19 декабря стартует инициированная президентом Украины государственная программа єПідтримка. Она направлена на поддержку бизнеса, который больше всего пострадал во время пандемии Covid-19, путем стимулирования спроса среди граждан.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 10 декабря. По его словам, соответствующее постановление приняли 9 декабря во время внеочередного заседания правительства.

Согласно программе, все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс прививок от коронавируса, смогут получить 1 тыс. грн от государства.

За эти средства они смогут приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине, купить книги.

Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении Дія. На втором этапе (3 квартал 2022 года) предложат альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

Сейчас разные банки начали напоминать о том, что можно получить средства от государства. Так оповещение проходит пользователям Альфа-Банк, Приватбанк, Monobank, А-Банк, Ощадбанк и Укргазбанк.

Чтобы получить средства, необходимо будет обновить приложение, а дальше следовать подсказкам и через программу электронных услуг выбрать один из банков в перечне.

Банки будут открывать виртуальную электронную карточку, теоретически, смогут выдать и пластик. Деньги обещают в течение двух дней после заявки. Потратить их можно в течение четырех месяцев со дня начисления.

Подробнее о том, как получить 1 тыс. грн за вакцинацию — читайте на Фактах ICTV.