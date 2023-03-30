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Не только лечат, но и станут свидетелями на свадьбе: медики Днепра спасли молодого парня

30 марта 2023, 18:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дніпро

Даша и Михаил. Молодые люди встретились и полюбили друг друга. Но проклятая война разлучила влюбленных.

Михаил, рискуя своей жизнью и жизнью будущих детей, шел на вражеские танки.

Он был ранен. Нет, его тело просто разорвало осколками: позвоночник, руки-ноги, которые еще не двигаются. Он весь поломан, находится в реанимации Областной больницы им. Мечникова в Днепре.

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Но благодаря врачам, все надеются на чудо в будущем.

А сейчас все наблюдают чудо любви.

Парень приходил в себя и снова терял сознание, но на устах было ее имя.

Сейчас они вместе борются за жизнь и любовь, ведь это для них одно целое. Даша ласкает его волосы, склоняется к груди и слушает его сердце.

В ее объятиях непреодолимая жажда всегда быть вдвоем.

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Как сообщил гендиректор медучреждения, врачи договорились о том, чтобы расписать пару и обвенчать в Днепре, в больнице Мечникова.

Источник: Сергей Рыженко

Фото: Сергей Рыженко

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