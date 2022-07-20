Ягодный сезон в самом разгаре! Вишни, черника, малина, смородина, голубика – все это можно найти как в саду, так и в магазинах.

Традиционно ягоды либо замораживают, либо варят из них всевозможные варенья и джемы.

Шеф и эксперт реалити На ножах Алекс Якутов предлагает попробовать другие способы продлить жизнь летнему урожаю. И приготовить пастилу, завялить вишню и заморозить ягоды в виде мороженого.

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Пастила из черники

Ингредиенты:

Черника – 1 кг (можно взять другие ягоды или сделать микс из нескольких видов)

Сахар – 200 г

Цедра одного лимона

Базилик – несколько листочков

Приготовление:

Ягоды перемойте, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Оторвите хвостики. Переложите в емкость и перебейте в блендере до однородной массы. Перелейте в кастрюлю. Добавьте сахар и проварите на слабом огне 30-40 минут как на варенье. Можно пропустить этот этап, но тогда в смеси останется слишком много воды, и пастила будет сушиться дольше. В конце варки добавьте цедру лимона и мелко нарезанный базилик. Хорошо перемешайте. Вы получите яркий аромат и вкус. Включите духовой шкаф на 60 градусов. На противень, на пергамент выложите ровным тонким слоем полученную смесь. Выровняйте ложкой. Сушите в духовке с приоткрытой дверцей в течение 6-8 часов. Когда вы получите пастилу, она будет мягкой. Сверните ее сигарой и подождите, пока остынет. Можно нарезать кусочками или есть так.

Совет: хранят пастилу в герметичном контейнере в сухом темном месте. Минимальный срок хранения – 4 месяца, но, как показывает практика, она исчезает быстрее.

Вяленая вишня

Ингредиенты:

Вишня – 1 кг

Сахар – 100 г

Коньяк или бурбон – 100 г (по желанию)

Приготовление:

Вишню промойте, обсушите и достаньте косточки. Оставьте ее на время, чтобы пустила сок. Его не выливаем. Получится где-то 100-200 г фреша. Сок перелейте в кастрюлю и добавьте сахар. Поставьте на небольшой огонь и дайте закипеть, чтобы растворился сахар. Дайте остыть и добавьте алкоголь. Залейте вишню смесью. Оставьте настаиваться 3-4 часа. Затем отожмите из ягод сок, выложите вишню на пергамент, на противень и отправьте в духовку, разогретую до 60 градусов, на 10 часов. Вялят вишню при открытой дверце духовки.

Совет: если вы не будете добавлять в вишневый сок алкоголь, то потом заморозьте фреш. Его можно добавлять к овсяной каше вместе с вяленой вишней.

Минимальный срок хранения ягод в герметичной таре в сухом, темном помещении – 6 месяцев.

Малиновое мороженое

Малина – 500 г (или любые другие ягоды)

Варенье из бузины, одуванчиков, акации (светлого цвета) – 2 ст. л.

Ваниль или ванильный сахар – 1 ч. л.

Йогурт греческий жирный – 700г

Приготовление:

Ягоды положите в сотейник, добавьте варенье и проварите 10 минут. Можно долить немного водички. В самом конце всыпьте ваниль или ванильный сахар. Переложите малину в миску и дайте остыть до комнатной температуры. Добавьте йогурт и перемешайте. Попробуйте на вкус и если нужно, влейте еще варенье. Для вкуса и красоты можно добавить 100 г нарезанной кубиками клубники, но это необязательно. Возьмите формы, разложите смесь и отправьте в морозилку.

Совет: лучше всего воспользоваться специальными формами для мороженого, но подойдут любые, которые выдержат низкую температуру. Просто тогда десерт будете набирать ложкой.

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Такое мороженое можно хранить до двух-трех недель, но уверены, что оно продержится в морозилке всего несколько дней.