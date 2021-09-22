Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о количестве умерших украинцев в период с января по июль 2021 года с указанием причин смерти. С начала года умерло 395 892 человек, в том числе в июле — 46 851 человек.

На первом месте среди причин смерти — сосудистые болезни, от которых умер 248 231 человек, в том числе ишемическая болезнь сердца унесла жизни 172 932 человек, от цереброваскулярных болезней (инсульта) ушли из жизни 48 008 человек.

Третье место по официальной информации, заняли злокачественные новообразования (рак), они стали причиной смерти 42 788 граждан.

От Covid — 19 умерли 36 273 человек (в т. ч. в июле — 599 человек), от гриппа и пневмонии — 9 951 человек (в июле — 747).

Для 14 114 человек причиной смерти стали болезни органов пищеварения.

В январе-июле инфекционные и паразитарные болезни унесли жизни 3 716 человек, среди них туберкулез — 1 705, от СПИДа умерло 1 348 украинцев.

Кроме того, 16 328 человек погибли: в результате транспортных несчастных случаев 1 828 граждан, утонули — 1016 (в т.ч. в июле — 451), погибли на пожаре — 763, случайно отравились (кроме алкоголя) — 957, отравились алкоголем — 1095, в результате самоубийств — 3 588 (в июле — 600), погибли в результате убийств — 749.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что 82% случаев смертей от Covid-19 приходится на пожилых людей.