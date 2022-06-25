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Не отдавала паспорт. История 70-летней женщины из Херсона, которую жестоко избили оккупанты

25 июня 2022, 13:42
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Тетяна Антонюк

В больнице св. Луки Первого медобъединения Львова уже больше месяца лечится бывшая журналистка, а сейчас пенсионерка-волонтерка из Херсона 70-летняя Татьяна Антонюк.

Пожилую женщину жестоко избили оккупанты, потому что не хотела отдавать украинский паспорт.

До мая Татьяна категорически отказывалась покидать оккупированный Херсон. Но  воюющий в ВСУ муж все же уговорил ее, потому что очень заботился о ее безопасности.

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Автомобиль, которым женщина выезжала с соседями, враги остановили на блокпосту. Оккупанты отобрали у них все ценные вещи. А когда Татьяна отказалась отдавать украинский паспорт — а сделала она это принципиально — начали ее избивать. В полусознательном состоянии, с переломом позвоночника, она едва смогла убежать с того вражеского блокпоста.

Эвакуационным поездом в тяжелом состоянии ее доставили во Львов, где и госпитализировали в Больницу Святого Луки. Обследование показало перелом позвоночника и сильные ушибы головы.

Женщина не могла двигаться без посторонней помощи и частично лишилась слуха.

Тетяна Антонюк Херсон-Львыв

Фото Первое медобъединение Львова. Отважная жительница Херсона.

Чтобы вернуть Татьяне возможность двигаться, нейрохирурги сделали сложную вертебропластику: ввели в сломанный участок специальный костный цемент.

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Операция прошла удачно. Жительница Херсона Татьяна уже приподнимается с кровати и настроена решительно: говорит, что лечиться долго не будет, ведь нет времени лежать – нужно волонтерить!

Источник: Первое медобъединение Львова

Фото: Первое медобъединение Львова

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