Два человека в США после пересадки легких от посмертного донора заразились болезнью легионеров.

По данным CDC, впервые трансплантированные органы были идентифицированы как вероятный источник инфекции легионеллеза.

Об этом сообщила на своей странице в социальных сетях известный специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская.

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Она же отметила, что в связи с этой информацией, уже надо вносить правки в только что переизданный украинский учебник для медуниверситетов.

В американской клинике заболели пациенты, которым пересадили по одному легкому от одного посмертного донора — человека, который утонул в пресноводной реке.

По словам Голубовской, обычно вспышки болезни связаны с системами водоснабжения в больших зданиях, за пределами этих систем заражения, как правило, не происходит, хотя это и возможно. Это касается случаев, когда у людей, тонувших в пресноводных водоемах, впоследствии диагностировали легионеллез.

Первые случаи инфицирования легионеллезом были зафиксированы в польском Жешуве 17 августа.

На сегодняшний день болезнь унесла уже жизни 25 человек, летальность составила 15%.

По словам врачей, коварство легионеллеза заключается в том, что его сложно отличить от других респираторных заболеваний, следовательно адекватное лечение может быть назначено слишком поздно.

Источник: Ольга Голубовська