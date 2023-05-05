Эпидемия Covid-19 отодвинула на второй план все другие эпидемии, с которыми борется человечество, но они никуда не делись.

В частности, речь пойдет о ВИЧ и гепатитах. В Украине эти болезни по-прежнему показывают тревожную статистику, а война только усугубила ситуацию.

Директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк проанализировала последние данные и пришла к неутешительным выводам.

— По нашим подсчетам, в Украине сейчас 260 тысяч человек живут с ВИЧ. Однако только 69% знают о своем статусе, — говорит Ольга.

Когда-то мы считали, что ВИЧ — это проблема маргинальных групп потребителей наркотиков, или мужчин, имеющих секс с мужчинами. Но сегодня, по словам Ольги, это совсем не так.

— 74% новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией приходятся на гетеросексуальные контакты, — говорит Ольга Сердюк.

То есть, люди не ассоциируют себя с этой проблемой, не пользуются презервативами. И, если даже регулярно делают какие-то лабораторные обследования, то теста на ВИЧ среди них нет.

Поэтому людям стоит снова и снова напоминать — эпидемия ВИЧ/СПИД может коснуться любого. Не стоит пренебрегать осторожностью.

Сейчас, даже несмотря на войну, можно быстро и безопасно пройти тестирование, а если тест покажет положительный результат, то и антиретровирусную терапию, эффективность которой доказана.

Если проблема ВИЧ, в принципе в Украине знакома, благодаря большой разъяснительной работе, которая у нас велась, то проблема гепатитов — белое пятно. У большинства украинцев нет представления об истинной опасности этого заболевания.

— Это очень угрожающая для воюющей Украины проблема. Сейчас в Украине регистрируется 1 млн 350 тыс. людей с гепатитом С и 560 тыс. — с гепатитом В, — говорит директора Фонда.

Это далеко не точные данные, потому что нет информации из зоны боевых действий. А там, где кровь, ранения и травмы, возможность заболеть гепатитом возрастает в разы.

По словам Ольги Сердюк, только 3% больных гепатитом С знают о своем статусе. Чуть больше, 6%, знают, что болеют гепатитом В. Война, к сожалению, значительно ухудшила ситуацию.

Однако, как и с ВИЧ-инфекцией, с гепатитами сегодня можно справиться.

Во-первых, в медучреждениях есть бесплатные тесты на гепатит, среди них и 15-минутные. Во-вторых, достаточно эффективной показала себя специальная терапия. Она, конечно, серьезная, но может преодолеть болезнь, которая угрожает не только здоровью, но и жизни.