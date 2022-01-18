Закончились новогодние праздники, и их символ – елка – стала не нужна. Куда деть уже подсохшее деревце? Вариантов много: сжечь в печке или камине, сдать на утилизацию, измельчить самостоятельно на мульчу. А можно собрать иголки (хотя бы часть) и использовать их для поддержания здоровья.

Из сосновой или еловой хвои готовят чаи, запаривают их для ванн, делают скрабы и мыло. Об этих полезных рецептах, а также о противопоказаниях рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

— Хвойный чай снижает артериальное давление, укрепляет нервную систему и иммунитет, применяется для лечения при кашле, — рассказала терапевт. – Его рекомендуют при отеках.

Эфирные масла хвои успокаивают нервы, так что в наше нервное и тревожное время польза хвойного чая очевидна.

Рецепт №1.

Возьмите пучок хвои, вымойте его хорошенько и нарежьте ножом или измельчите блендером.

В большой заварочный чайник положите две столовые ложки ягод боярышника (можно и сухого, и свежего), одну столовую ложку плодов шиповника и хвою.

Залейте 0,5 л горячей воды (не кипяток) и поставьте на водяную баню попариться минут на 15-20.

В готовый чай можно добавить лимон, мед. А вот от сахара лучше отказаться, мы же готовим здоровый чай, а сахар, как уже известно, вызывает в организме воспаление.

Можно все это забросить в термос на один час или два. Эффект будет тот же, но напиток вкуснее.

Рецепт №2

Возьмите хвою сосны или ели, измельчите, как в первом рецепте.

Положите в кастрюльку одну столовую ложку смеси, залейте стаканом кипятка и варите 15-20 минут.

Процедите и добавьте в чай немного меда и цедры цитрусовых.

Чай можно пить два раза в день. Больше не стоит.

Зеленый скраб

Вещества, содержащиеся в хвое, благотворно влияют на кожу: очищают, лечат, делают гладкой.

Предлагаю рецепт скраба из еловых иголок. Иголки измельчить в блендере, добавить морской соли, меда, хорошенько перемешать. Скраб готов. После душа или бани нанесите волшебное средство на кожу, осторожно разотрите и смойте теплой водой без геля и мыла.

Хвойные ванны

Отлично успокаивает нервную систему и делает сон спокойным хвойная ванна. А еще это полезная процедура при заболеваниях суставов, растяжении мышц, невралгии.

Хвойные ванны – отличное средство при простуде и ОРВИ (если нет температуры). Фитонциды и эфирные масла хвои обладают антибактериальными, общеукрепляющими свойствами.

Применять ванны можно даже детям (после года), особенно при гиперактивности, простуде.

Для приготовления хвойной ванны подойдут не только иголки, но и смолистые тоненькие веточки. Возьмите 500 г сырья, залейте 5 л воды и доведите до кипения, затем выдержите 10 минут на маленьком огне, процедите, вылейте в ванну с теплой водой. Время процедуры 15-20 минут.

В аптеках продается хвойный экстракт, который удобен в применении, но если есть елка на выброс, то почему бы не использовать ее?

Из хвои можно приготовить мыло или использовать ее в ароматерапии.