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Не будет выступать с балкона: что говорят врачи о здоровье Папы Римского после операции

11 июня 2023, 09:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Папа Римський
Источник: Depositphotos

Как заявил вчера, 10 июня, главный хирург Серджио Альфьери, восстановление Папы Римского после операции проходит хорошо, но врачи посоветовали ему не произносить воскресное благословение с больничного балкона, чтобы избежать нагрузки на брюшную полость.

Вместо этого 86-летний Папа Римский Франциск произнесет молитву в своем номере, в котором будет оставаться по крайней мере всю следующую неделю.

Как известно, в среду Франциск перенес трехчасовую операцию по удалению грыжи живота. В брюшную стенку был вставлен сетчатый протез.

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— Прошло всего три дня. Мы попросили Святого Отца быть осторожным и избегать напряжения. Каждый раз, когда он встает с кровати и садится в кресло, это оказывает давление на стенки брюшной полости, — объяснил Альфьери.

Главный хирург сказал, что Папе уже отменили внутривенное питание и он перешел на полужидкую диету. Он добавил, что все медицинские показатели в норме, проблем с сердцем нет, полное заживление рубцов на животе займет около трех месяцев.

Ватикан заявил, что результаты анализов крови были хорошими, а рентгенография грудной клетки не выявила проблем.

Напомним, что уроженцу Аргентины Франциску удалили часть одного легкого из-за болезни, когда ему был 21 год.

Источник
The Guardian
Теги
Медики Операция Папа Римський
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