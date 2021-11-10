В Центральной городской больнице Ровно врачи в отделениях Covid-19 истощены и не выдерживают нагрузки, которая связана с увеличением больных.

Об этом заявил главный врач Центральной городской больницы Ровно Евгений Кучерук.

— Мы просто не выдерживаем такой нагрузки! Представьте, когда в больнице 340 больных с Covid-19, чтобы их обслуживать надо минимум 600 персонала! Люди должны были бы помочь медикам и вакцинироваться. Это единственное спасение для всех нас! — отметил он.

Кучерук призвал граждан вакцинироваться от коронавируса и придерживаться простых противоэпидемических правил, которые могут уберечь человека от попадания в больницу с коронавирусом.

Он рассказал, что люди, которые заболели должны сразу начать лечение, ведь это предотвращает тяжелое течение и облегчает симптомы болезни. Много людей не обращаются к врачам вовремя, а распространяют болезнь дальше, подвергая опасности окружающих. Они доводят себя до состояния, когда помочь уже нельзя.

— Поверьте, лечение в условиях стационара в кризисном состоянии — это хождение по краю пропасти, даже при условии, когда у нас есть достаточно кислорода, — подчеркнул врач.

Кучерук добавил, что сейчас они уже пролечили около 6 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 536 умерли. Все они не были вакцинированы от Covid-19.

По его словам, показатели суточной смертности в Украине догнали европейские страны весны 2020 года, когда ежедневно умирало 500 больных.

По состоянию на 10 ноября в Ровенской области за сутки зафиксировали 1 037 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 843 людям, а умер 21 пациент.

Источник: Александр Третьяк