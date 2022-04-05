Во Львовском Охматдете лечатся дети, вырвавшиеся из ада Мариуполя. Две разные семьи, две судьбы и две похожие истории.

— Я никогда не забуду, как моя дочь шла навстречу машинам, падала, теряла сознание, смотрела мне в глаза и говорила — мама, это все, — рассказывает Светлана из Мариуполя, бабушка двухлетнего Артемчика, лечащегося в Охматдете.

Они выбирались из Мариуполя на свои авто. Ехали колонной, и уже на подъезде к Запорожью, на холме их начали обстреливать из Градов.

Кроме Светланы и Артемки, в машине находились дедушка, родители мальчика и его дядя. Все, кроме Светланы, получили тяжелые ранения и сначала были госпитализированы в больницы Запорожья. А потом – во Львов.

У маленького Артемчика тотальное минно-взрывное поражение тела. Но благодаря врачам, ему уже ничего не угрожает.

Тринадцатилетний Иван, который вместе со своими родителями также ехал в Запорожье, получил более тяжелые повреждения.

Мальчика доставили в больницу Львова в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, открытой травмой грудной клетки, множественными минно-взрывными поражениями брюшной полости, верхних и нижних конечностей. Мальчик прибыл с аппаратами наружной фиксации.

Сегодня уже проведено несколько обследований, скорректирована терапия, он находится в сознании, самостоятельно питается.

По словам мамы Ивана Марии, мальчик во время обстрелов прощался с жизнью, однако выжил и борется. А еще он мечтает стать настоящим футболистом.