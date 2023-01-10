Двухлетняя девочка из Львова попала в больницу после употребления таблеток от повышенного давления.

В канун Рождества в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр обратились родители двухлетней Юлианы. Они забили тревогу, когда увидели, что ребенок держит в руках блистер с таблетками Каптопресс, который отец случайно оставил на диване.

Несколько таблеток были измельчены, а в ротике малышки виднелись следы от лекарства.

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— Наша дочь с рождения гиперактивна, всем интересуется и все пробует по вкусу. Мы стараемся не оставлять на виду лекарства или бытовую химию, — рассказала мама девочки.

Но в тот день у мужчины повысилось давление, он принял лекарство и вышел из комнаты, забыв положить его в аптечку. Когда я увидела измельченное лекарство в руках Юлианки, то сразу вызвала скорую.

Ребенка с подозрением на отравление гипотензивными средствами госпитализировали в реанимационное отделение ЗУСДМЦ.

— Мы стабилизировали состояние девочки, провели комплекс дезинтоксикационных мероприятий, в том числе промыли желудок до чистой воды, и начали инфузионную терапию. Малыш чувствовал себя хорошо, — рассказал Павел Бодак, детский анестезиолог Центра.

В больнице девочка пробыла два дня. Медики говорят, что семья вовремя обратилась за квалифицированной помощью, поэтому удалось предотвратить развитие клинических симптомов отравления.

Педиатр-гастроэнтеролог ЗУСДМЦ Ирина Лошак рассказала, что главной опасностью при отравлении гипотензивными средствами является резкое падение АД и нарушение гемодинамики. Поэтому родителям следует быть очень внимательными и не оставлять эти и другие медикаменты в местах, доступных для детей.

— Последствия отравления лекарством могут быть разными – от легких и до летальных, — говорит Ирина. — Зависит, какой препарат потребил ребенок и в каком количестве.

То же касается и моющих средств (стирального порошка, жидкого мыла, отбеливателя, ацетона), средств гигиены и антисептиков, таблеток от вредителей (тараканов, моли и комаров).

Ежегодно в токсикологический центр ЗУСМДЦ поступает около 50 детей всех возрастов, которые употребляли лекарства. Врач Ирина Лошак отмечает, что в холодное время учащаются случаи отравления антипиретиками (парацетамолом), которые используют при лихорадке у детей.

Поэтому врачи напоминают родителям малышей, что лекарства и другие опасные для детского здоровья вещи следует хранить в недоступных местах.

Если кто-то в семье принимает сердечные препараты, гипотензивные, психотропные или успокаивающие средства, позаботьтесь о том, чтобы ребенок не мог до них добраться.

А родителей подростков призываем разговаривать с детьми об опасности безответственного употребления лекарства из рекламы, например, сомнительных средств для похудения или успокаивающих. И также предостеречь их от участия в рискованных челленджах в соцсетях, предполагающих употребление большой дозы лекарства.

Берегите себя и близких!

Источник: ЗУСДМЦ

Фото: ЗУСДМЦ