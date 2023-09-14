30-летняя жительница США Рейчел Бейли уже два года кормит своего 30-летнего мужа Александра грудью и утверждает, что это принесло ряд преимуществ для его здоровья.

Как сообщается, муж Рэйчел начал пить ее грудное молоко, чтобы помочь ей, когда у нее была чрезмерная лактация во время кормления детей.

Сама женщина утверждает, что это не нужно расценивать как извращение, что подобные отношения только сблизили пару.

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— Это своего рода табуированная тема, но мы хотели поделиться ею, потому что не думаем, что это плохо, и нам не стыдно, — признается Рейчел.

Александр начал пить грудное молоко Рэйчел, когда та кормила грудью их шестилетнюю дочь Арию. Тогда они поехали всей семьей в круиз и забыли дома молокоотсос.

По словам Рейчел, ее грудь сильно набухла и было очень больно. И тогда на помощь пришел муж.

Супруги рассказывают о грудном вскармливании в своих социальных сетях и говорят, что оно приносит пользу для здоровья.

Рэйчел говорит, что Александр не простужался в течение двух лет после того, как начал пить ее молоко, и многие заметили, что его кожа стала намного лучше.

По словам ученых, потенциальная польза грудного молока для взрослых ограничена. Есть некоторые доказательства того, что его употребление может защитить от инфекций или легких заболеваний, а при местном использовании оно может обладать ранозаживляющими свойствами.

Научный обзор 2019 года показал, что грудное молоко может облегчить экзему и дерматит.

Также было обнаружено, что если его наносить местно на глаза младенцам с конъюнктивитом, его эффективность будет сравнима с обычным противомикробным препаратом.

Кроме того, исследователи предположили, что молекулы сахара, обнаруженные в грудном молоке, могут помочь предотвратить инфекции стрептококка группы B.

Источник: Express