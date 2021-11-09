В Киевской городской государственной администрации отстранили от работы семь сотрудников, которые не вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщили на сайте КГГА. Трое из отстраненных людей — это работники аппарата администрации, а еще четверо — работники департаментов. В период отстранения от работы заработная плата работников не сохраняется.

— Период устранения не войдет в страховой стаж для назначения пенсии и оплаты временной нетрудоспособности, а также не войдет в стаж, дающий право на ежегодный отпуск, — рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

Сотрудники смогут вернуться к работе после окончания карантина или после получения вакцинации. Они должны будут предоставить соответствующие документы.

По словам Загуменного, по состоянию на 8 ноября в КГГА прививки от коронавируса получили 93% работников. Еще 12 сотрудников имеют справки, что недавно переболели Covid-19, а один человек имеет противопоказания к вакцинам, поэтому не вакцинировался.

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы сотрудников, которые не сделали прививку от коронавируса. Сейчас вакцинироваться должны работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений и образовательных учреждений.