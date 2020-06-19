На Закарпатье мужчина хотел пересечь границу с положительным тестом на коронавирус.

Житель села Кушниця хотел поехать на заработки в Словакию через пункт пропуска Малый Березный — Убля.

20-летний парень взял с собой все необходимые вещи на несколько месяцев проживания в другой стране и результаты ПЦР-теста, которые требует словацкая сторона для въезда на их территорию.

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Пограничники обнаружили, что результат теста на коронавирус оказался положительным и сообщили украинцу, что выезд невозможен.

На это 20-летний молодой человек сказал, что положительный результат это хорошо, а отрицательный — плохо, и его можно отпускать в Словакию.

Пересечь границу заробитчанину не удалось и его сразу на скорой помощи доставили в Центральную городскую больницу в Ужгороде. А пограничников, которые дежурили в ту ночь, отправили на 14-дневную самоизоляцию.

Первым об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

По данным Госпогранслужбы, 20-летнего мужчину сразу госпитализировали в сопровождении патрульной полиции. Работники пункта пропуска, которые контактировали с инфицированным, а именно четыре пограничника, сейчас находятся на самоизоляции.

Также им проведут ПЦР-тест на наличие коронавируса.

Граница со Словакией

С 10 июня Словакия изменила правила пересечения границы с Украиной.

Теперь в страну смогут попасть лица с постоянным или временным видом на жительство на ее территории.

Также разрешение на пересечение границы получат те, у кого есть справка от компетентного министерства, если на въезде они предъявляют отрицательный RT-PCR тест на Covid-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках.

Тест должен быть сделан за 96 часов до момента въезда.