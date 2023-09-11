14-летний мальчик из штата Массачусетс в США умер через несколько часов после того, как съел тортилью с двумя самыми острыми в мире сортами перцев — Каролина Рипер и Нага Вайпер.
Харрис Волоба был здоровым подростком без каких-либо заболеваний, которые могли бы легко объяснить пищевые осложнения. Однако вскоре после еды ему стало плохо.
Подросток обратился за медицинской помощью с жалобами на боль в животе. Через несколько часов после того, как его отправили домой, парень потерял сознание и перестал дышать.
Мать Харриса призвала изъять из продажи этот продукт. На упаковке в виде гроба с красным черепом было размещено предупреждение, что продукт предназначен только для взрослых, но его не следует употреблять также беременным и людям с хроническими заболеваниями.
Источник: Science Alert
Фото: Paqui Chips