Европейский континент оказался перед угрозой нового опасного вируса. На сей раз мутировавшего вируса ВИЧ, который способен спровоцировать развитие СПИДа в два раза быстрее, чем исходный вариант. Об этом заявили исследователи из Нидерландов.

Сообщается, что обнаруженный мутант ВИЧ-вируса циркулирует на протяжении уже нескольких десятилетий.

Анализ более 100 ВИЧ-инфицированных людей показывает, что этот вариант увеличивает количество вирусных частиц в крови человека. Это приводит к повышению как вероятности передачи вируса, так и к снижению количества иммунных клеток, что подвергает людей риску развития СПИДа гораздо быстрее, чем инфицированных другими версиями ВИЧ.

— Появление более вирулентной формы ВИЧ – серьезная причина сохранять бдительность, но это не кризис, поскольку обнаруженные мутации не делают его устойчивым к существующим лекарствам от ВИЧ, — успокаивает молекулярный эпидемиолог из Калифорнийского университета Джоэл Вертхейм.

По мнению исследователей, без лечения у людей, инфицированных этим вариантом, СПИД разовьется в течение 2-3 лет после постановки диагноза, по сравнению с 6-7 годами у людей, инфицированных другими штаммами ВИЧ.

Ваймант и его коллеги подсчитали, что этот вариант возник в 1990-х годах в Нидерландах и быстро распространился в 2000-х. Его тираж снижается примерно с 2010 года, вероятно, в результате усилий страны по сдерживанию передачи ВИЧ.

Но все же ученые подчеркивают важность широкого распространения услуг по тестированию и лечению ВИЧ, чтобы не упустить появления новых, более опасных и коварных вариантов вируса.

Источник: Nature