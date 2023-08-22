Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, что на самом деле представляет собой новая система реабилитации — магнитотерапия, вокруг которой все еще циркулирует множество мифов.

— Это псевдонаучная практика альтернативной медицины. Она предусматривает применение слабого статического магнитного поля от постоянного накладываемого на тело магнита, — объяснили эксперты.

По словам специалистов Минздрава, люди, агитирующие за магнитотерапию, могут убеждать, что этот метод:

уменьшает интенсивность боли и останавливает прогрессирование воспалительных процессов;

помогает при хронической усталости, улучшает концентрацию;

оказывает успокаивающее действие на центральную нервную систему;

укрепляет стенки кровеносных сосудов;

разрушает жировые отложения;

выводит из организма шлаки, токсины и лишнюю жидкость;

активно помогает в гинекологии, ведь активизирует выработку гормонов.

И это далеко не весь перечень чудес, приписываемых магнитотерапии.

Однако научное сообщество не согласно со свойствами, которыми наделяют этот аппарат некоторые медики. По их мнению, статические магниты не могут улучшать приток и разрежение крови. Также они не способны насыщать ткани кислородом и улучшать обмен веществ.

Более того, статическая магнитотерапия остается научно недоказанной, особенно для облегчения боли, являющейся одним из наиболее распространенных применений. Хорошо спланированные исследования статических магнитов показывают их неэффективность при хронической боли, остеоартрите и ревматоидном артрите.

Разделяет мнение коллег из научного сообщества и Всемирная организация здравоохранения. Там подчеркивают, что в настоящее время информации о положительном влиянии статических магнитных полей на здоровье людей нет.

Если вам предлагают магнитотерапию вместо доказательной реабилитации и обещают быстрое и простое восстановление, учтите, что этот неэффективный аппаратный метод никогда не заменит активную реабилитацию, гарантированную государством, подчеркнули в Минздраве.