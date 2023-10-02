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Срочные потребности: в восьми городах Украины ищут доноров всех групп крови

2 октября 2023, 15:58
Марина Мелехова редактор
Срочные потребности: в восьми городах Украины ищут доноров всех групп крови
Источник: Pixabay

Донорство — это важный и благородный поступок, который может помочь спасти жизнь тем, кто нуждается в крови или ее компонентах.

По состоянию на 2 октября в разных городах Украины существует потребность в донорах крови.

  • Винница: все группы крови
  • Киев, городской центр крови: все группы крови
  • Одесса, областная станция переливания: все группы крови; областная детская больница: 1+/-, 2+/-, 4+/-
  • Ровно: все группы крови
  • Днепр: все группы крови
  • Херсон: все группы крови
  • Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Николаев: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
  • Кропивницкий: все группы крови
  • Харьков: все группы крови
  • Львов: 1-, 2-, 3-, 4+/-
  • Луцк: 4-

Если вы хотите помочь, зарегистрируйтесь на платформе @DonorUA.Ukraine по ссылке.

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Источник
Минздрав
Теги
донор крові МОЗ Украины
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