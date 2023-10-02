Донорство — это важный и благородный поступок, который может помочь спасти жизнь тем, кто нуждается в крови или ее компонентах.

По состоянию на 2 октября в разных городах Украины существует потребность в донорах крови.

Винница: все группы крови

все группы крови Киев , городской центр крови: все группы крови

, городской центр крови: все группы крови Одесса, областная станция переливания: все группы крови; областная детская больница: 1+/-, 2+/-, 4+/-

областная станция переливания: все группы крови; областная детская больница: 1+/-, 2+/-, 4+/- Ровно: все группы крови

все группы крови Днепр: все группы крови

все группы крови Херсон: все группы крови

все группы крови Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-

1-, 2-, 3-, 4- Николаев: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-

1+/-, 2-, 3-, 4+/- Кропивницкий : все группы крови

: все группы крови Харьков: все группы крови

все группы крови Львов: 1-, 2-, 3-, 4+/-

1-, 2-, 3-, 4+/- Луцк: 4-

Если вы хотите помочь, зарегистрируйтесь на платформе @DonorUA.Ukraine по ссылке.