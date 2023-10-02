Донорство — это важный и благородный поступок, который может помочь спасти жизнь тем, кто нуждается в крови или ее компонентах.
По состоянию на 2 октября в разных городах Украины существует потребность в донорах крови.
- Винница: все группы крови
- Киев, городской центр крови: все группы крови
- Одесса, областная станция переливания: все группы крови; областная детская больница: 1+/-, 2+/-, 4+/-
- Ровно: все группы крови
- Днепр: все группы крови
- Херсон: все группы крови
- Запорожье: 1-, 2-, 3-, 4-
- Николаев: 1+/-, 2-, 3-, 4+/-
- Кропивницкий: все группы крови
- Харьков: все группы крови
- Львов: 1-, 2-, 3-, 4+/-
- Луцк: 4-
Если вы хотите помочь, зарегистрируйтесь на платформе @DonorUA.Ukraine по ссылке.
Сейчас смотрят
Читайте также:Кому нельзя сдавать кровь: противопоказания к донорству