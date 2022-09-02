Спустя более 40 лет пандемии ВИЧ ученые проливают новый свет на то, как устроена защита от вируса. Открытия могут привести к созданию нейтрализующего антитела, способного остановить вирус до того, как он станет угрозой для иммунитета.

В серии новых экспериментов исследователи расшифровали, как подкласс анти-ВИЧ-антител защищает от инфекции. Что однажды может дать информацию о предотвращении передачи ВИЧ с помощью терапии на основе антител.

В своей статье в журнале Science Translational Medicine ученые сообщают, что антитела способны блокировать проникновение вируса и стимулировать иммунный ответ против инфицированных клеток.

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— Антитела, полностью нейтрализующие ВИЧ, способны как блокировать проникновение вируса, так и стимулировать врожденный иммунный ответ против ВИЧ-инфицированных клеток, — пишут д-р Жаклин М. Брэди и ее коллеги.

Они подчеркивают, что подкласс антител запускает взрывную активность врожденной иммунной системы.

Врожденный иммунитет — это защитная система, присутствующая при рождении, в отличие от приобретенного иммунитета (В- и Т-клетки), который со временем развивается. Врожденная система состоит из множества действий, обеспечивающих защиту различными способами. Он усиливает воспалительные реакции и запускает защитные механизмы, направленные на избавление организма от патогенных захватчиков.

Новое исследование началось после того, как в последние годы появились десятки новых подходов к борьбе с ВИЧ. Возможная терапия моноклональными антителами является активной областью исследований среди растущего числа разнообразных методов.

Вдохновленные успехом, достигнутым в борьбе с другими инфекционными заболеваниями, ученые приступили к поиску и изучению антител к ВИЧ.

Успех уже подтвержден при использовании антител против эболавируса, а совсем недавно — при лечении SARS-CoV-2, хотя и в меньшей степени с недавно появившимися вариантами Омикрон.

По мнению мировых экспертов в области здравоохранения, мощное антитело может стать чрезвычайно важным дополнением к терапии ВИЧ.