Медики госпиталя в Бонне сообщили о необычном проявлении симптомов обезьяньей оспы у пациента, история болезни которого оказалась отягощенной несколькими тяжелыми фоновыми заболеваниями.

— 40-летний мужчина обратился к своему терапевту с красным пятном на кончике носа, которое первоначально было классифицировано как солнечный ожог. В течение трех дней область носа прогрессировала до некроза, — говорится в сообщении медиков.

По их словам, параллельно на всем теле появились типичные поражения обезьяньей оспы с серьезной инфекцией полового члена и слизистой оболочки полости рта. Пациент был госпитализирован.

Отмечается, что диагностическое обследование выявило сопутствующий запущенный сифилис и ВИЧ-инфекцию. Ранее пациент никогда не проходил обследование на заболевания, передающиеся половым путем.

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Сообщается, что после соответствующего лечения, язвы от обезьяньей оспы на коже подсохли, состояние носа частично улучшилось, опухоль уменьшилась.

По словам медиков, этот случае наглядно иллюстрирует потенциальную тяжесть обезьяньей оспы на фоне тяжелой иммуносупрессии и нелеченной ВИЧ-инфекции.

Источник: Link Springer