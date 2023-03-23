Ученые Ветеринарной диагностической лаборатории Висконсина в США в ходе исследования выяснили, что дикие млекопитающие, в частности, лисицы зараженные птичьим гриппом, утрачивают страх перед людьми.

Высокозаразный птичий грипп H5N1 активно распространяется в Европе и США с конца 2021 года, поражая при этом не только птиц, но и млекопитающих.

Американские ученые исследовали и подробно описали первые случаи инфицирования этим вирусом птичьего гриппы диких наземных млекопитающих: 50 рыжих лисиц, двух виргинских опосумов, одного койота, одного пекана и одной серой лисы.

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Выяснилось, что из 57 инфицированных животных, 53 имели неврологические симптомы, такие как судороги, нарушение координации движений, тремор, передвижение кругами, слепота, а также уменьшение или потеря страха перед человеком.

У 51 животного также заметили поражение головного мозга.

Ученые утверждают, что птичий грипп следует рассматривать как дифференциальный диагноз наряду с более распространенными болезнями, имеющими схожие неврологические проявления у диких млекопитающих, например бешенством, чумкой собак и токсоплазмозом.

Источник: nauka.ua