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Нет больше красных и зеленых: Кабмин отменил разделение на карантинные зоны

28 марта 2022, 19:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
маски, коронавірус
Источник: Depositphotos

Кабинет министров постановлением от 26 марта 2022 г. №372 отменил карантинные зоны эпидемической опасности и отстранения от работы не вакцинированных сотрудников.

В документе говорится, что в зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории Автономной Республики Крым, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской , Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, г. Киева, г. Севастополя (далее — регионы) устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения Covid- 19, кроме периода военного положения.

Правительство рекомендует физическим лицам и субъектам ведения хозяйства:

  • соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения Covid-19;
    обеспечить получение полного курса вакцинации от Covid-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях;
  • учреждениям здравоохранения обеспечить готовность к реагированию на вспышки Covid-19 в условиях военного положения.
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На время военного положения отменена норма  об отстранении от работы не вакцинированных сотрудников.

Источник: Кабинет министров 

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Коронавирус Covid-19
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