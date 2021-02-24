Украина планирует провести первый этап вакцинации против коронавируса в максимально сжатые сроки. Процесс иммунизации может начаться в стране уже в среду, 24 февраля.
Об этом во время брифинга 24 февраля сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
— Первые вакцины для выполнения плановой вакцинации в 7.00 утра уже отправились в регионы Украины. Задача поставлена четко — провести первый этап вакцинации в сжатые сроки. У нас нет времени на раскачку. Медицинские работники должны получить максимальную защиту, — отметил Максим Степанов.
По его словам, вакцина от компании AstraZeneca, которую получила Украина, — надежная.
Вещество соответствует всем стандартам безопасности.
Вакцинация против коронавируса
23 февраля Украина получила первую партию вакцины против коронавируса. Вещество разгрузили, 24 февраля его отправили в региональные центры.
В Минздраве рассказали, какие регионы первыми получат вакцину, среди них — Киев, Чернигов и Житомир.
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