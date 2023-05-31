Младенец не дышал: на Закарпатье 16-летняя девушка родила третьего ребенка

В Закарпатской области 16-летняя девушка родила в карете скорой помощи третьего ребенка. Эти роды стали более сложными, чем предыдущие.

Об этом сообщает Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи ЗОС. В среду, 31 мая, медики получили сообщение о том, что у несовершеннолетней уроженки села Каменское Береговского района начинаются роды.

По данным медиков, 16-летняя девушка рожала уже третьего ребенка. Роды осложнились тем, что у нее началось кровотечение. Девушка не состояла на учете у гинеколога или семейного врача.

Она сообщила, что ребенок рождается раньше времени, поскольку это была лишь 32-34 неделя беременности. После осмотра девочку решили госпитализировать, потому что были значительные риски для жизни ребенка и молодой матери. Однако по дороге в больницу у нее начались роды.

Из-за стремительных родов, ягодичного предлежания ребенка и хрупкой роженицы роды осложнились. Благодаря работе профессиональных медиков родилась девочка. Но младенец не кричал и совсем не дышал. Тогда медики провели реанимационные действия, после чего ребенок начал дышать и кричать.

Сейчас 16-летнюю роженицу и маленького ребенка госпитализировали в больницу. Сообщается, что их жизни ничего уже не угрожает.