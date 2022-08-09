Новорожденный ребенок попал в больницу с тепловым ударом после того, как автомобиль с его родителями российские оккупанты двое суток под паля щим солнцем держали на блокпосту в Васильевке Запорожской области.

Об этомсообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Читайте также: Медики Харькова извлекли из желудка ребенка сразу пять монет

Сейчас смотрят

— Оккупанты продолжают издевательства над жителями, которые пытаются всеми возможными способами выехать из временно оккупированных территорий, — написал Иван Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что российским солдатам не жалко ни детей, ни стариков и призвал предоставить “зеленый” коридор жителям оккупированных территорий.

Источник: Иван Федоров