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Младенец получил тепловой удар: оккупанты держали семью из Мелитополя на блокпосту двое суток

9 августа 2022, 17:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

Новорожденный ребенок попал в больницу с тепловым ударом после того, как автомобиль с его родителями российские оккупанты двое суток под паля щим солнцем держали на блокпосту в Васильевке Запорожской области.

Об этомсообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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— Оккупанты продолжают издевательства над жителями, которые пытаются всеми возможными способами выехать из временно оккупированных территорий, — написал Иван Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что российским солдатам не жалко ни детей, ни стариков и призвал предоставить “зеленый” коридор жителям оккупированных территорий.

Источник: Иван Федоров

Теги
лікування Мелітополь новонароджені Жара
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