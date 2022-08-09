Новорожденный ребенок попал в больницу с тепловым ударом после того, как автомобиль с его родителями российские оккупанты двое суток под паля щим солнцем держали на блокпосту в Васильевке Запорожской области.
Об этомсообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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— Оккупанты продолжают издевательства над жителями, которые пытаются всеми возможными способами выехать из временно оккупированных территорий, — написал Иван Федоров.
Мэр Мелитополя подчеркнул, что российским солдатам не жалко ни детей, ни стариков и призвал предоставить “зеленый” коридор жителям оккупированных территорий.
Источник: Иван Федоров