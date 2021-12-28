На €1,2 млн за три года обогатились основатели частной клиники на продаже новорожденных детей иностранным гражданам. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Преступную схему злоумышленники назвали программой суррогатного материнства. Вовлекали в участие в ней малообеспеченных женщин. За определенное вознаграждение те вынашивали детей с тем, чтобы затем младенцев продали иностранцам.

Процесс был продуман, казалось бы, до мельчайших деталей. Роды проходили на территории Чехии. В документах о рождении не было ни слова о суррогатном материнстве. Все было обставлено по стандартной процедуре. В графе о матери указывалась гражданка Украины, в графе отец – иностранец.

Однако после выписки из роддома у женщин требовали нотариально подтвержденный отказ от ребенка в пользу “отца”.

С каждой такой сделки организаторы преступной группы имели €50-70 тыс. дохода.

Шестерым участникам преступной схемы объявлено подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Во время обысков в клинике и по месту проживания преступников правоохранители изъяли документы и печати медицинских учреждений, а также автомобили премиум-класса.

Спецоперация была проведена силами международной следственной группы, в состав которой вошли чешские и шведские правоохранители.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией принадлежащего им имущества.

В настоящее время суд должен избрать меру пресечения членам организованной группы в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн грн каждому.