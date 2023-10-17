Согласно новому исследованию, большинство родителей, почти 68% не могут определить признаки рака у детей.

Лишь 47% опрошенных британцев смогли назвать основные признаки рака.

Ежегодно в Великобритании диагностируют примерно 3 750 случаев рака у детей и молодежи до 24 лет.

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Доктор Шаарна Шанмугавадивелия из Медицинской школы Ноттингемского университета отметила, что необходимо повышать осведомленность населения о ранней диагностике рака у детей. Она же подчеркнула, что симптомы рака у детей часто схожи с симптомами других распространенных заболеваний.

1 000 опрошенных лиц назвали лишь 11 из 42 признаков рака у детей.

Доктор Шанмугавадивелия призывает активнее распространять информацию о признаках рака у детей, ведь ранняя диагностика является ключом к борьбе с заболеванием.

Наименее очевидными симптомами рака у детей является слишком раннее или позднее половое созревание, задержка развития младенцев и медленный рост.