Кофе полезен или вреден, этот вопрос не дает покоя ученым, которые изучают влияние напитка на организм уже много лет. Сколько мифов было развенчано в ходе исследований, не счесть. А в одном из последних из них медики определили, что кофе способен влиять на здоровье печени.

Ученые изучали факторы, влияющие на развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и диабета второго типа.

В исследовании принимали участие 156 взрослых людей средних лет. Все они находились на грани ожирения, 98 из них имели диабет второго типа.

Медики сканировали печень, принимали образцы мочи и крови, измеряли параметры тела. Кроме того, участники отвечали на анкеты и заполняли журналы, чтобы отследить, сколько кофе или напитков, содержащих кофеин, они выпили.

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— Факторы риска неалкогольной жировой болезни печени и диабета второго типа совпадают и включают ожирение, резистентность к инсулину и воспаление как печени, так и жировой ткани, — сказал ст. научный сотрудник Джон Гриффит Джонс

Полученные данные свидетельствуют, что метаболиты кофе могут помочь предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени.

— Некоторые исследования показывают, что потребление кофе может помочь улучшить чувствительность к инсулину, уменьшить воспаление и окислительный стресс, которые являются факторами, связанными с развитием НЖБП, — рассказал д.м.н. Адиль Макбул из Японии.

По его словам, потребление кофе и развитие неалкогольной жировой болезни печени связаны между собой, что требует дальнейшего исследования.

— Между тем, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и здоровый образ жизни все еще остаются лучшими способами поддерживать общее состояние здоровья и уменьшить риск развития НАЖБП, — сказал Макбул.

Он также отметил, что люди с сахарным диабетом второго типа должны тесно сотрудничать с медиками, чтобы контролировать свое состояние и предотвращать развитие сопутствующих осложнений.