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Неонатальный скрининг: в Украине проверили более 15 тыс. младенцев на 21 редкое заболевание

20 декабря 2022, 15:51
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Depositphotos

С октября 2022 года, когда в Украине был внедрен расширенный неонатальный скрининг, комплексное обследование на выявление 21 редкого врожденного и наследственного генетического заболевания прошли более 15 тыс. новорожденных.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что исследования проводятся на базе двух региональных центров неонатального скрининга – Национальной детской специализированной больницы Охматдет и Львовского областного клинического перинатального центра.

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Сообщается, что скрининг делают в первые 48-72 часа жизни младенца путем взятия и нанесения на специальный тест-бланк нескольких капель капиллярной крови малыша. После этого тест-бланки передают на исследования в лабораторный центр.

В случае выявления рисков, родителей информируют о проведении дальнейших тестирований для подтверждения или опровержения и назначения лечения.

Проведение исследования в первые дни жизни ребенка позволяет еще на ранних этапах выявить риски редких генетических заболеваний и своевременно предотвратить их развитие, — говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно в Украине все новорожденные безвозмездно проверялись на четыре наследственных болезни. С октября диагностику расширили до возможности выявления 21 орфанного заболевания, среди которых муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, спинальная мышечная атрофия (СМА) и другие.

Источник
Минздрав
Теги
новонароджені Профілактика хвороби
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