Гражданин Канады, не получивший прививку от Covid-19, временно потерял право видеть своего 12-летнего ребенка.

Судья постановил, что его посещение не будет отвечать интересам ребенка.

Это произошло после просьбы отца продлить время его посещения во время каникул.

Это первое решение, лишающее родителей права доступа на основании отсутствия иммунизации, сказал эксперт по семейному праву.

Решение судьи, принятое в провинции Квебек, приостанавливает право посещения отца до февраля, если он не решит привиться.

Мать, выступавшая против первоначальной просьбы отца продлить время его свиданий, сообщила суду, что недавно обнаружила, что он не имеет прививки от Covid-19. Она использовала сообщения в социальных сетях, чтобы показать, что он против вакцин.

Мать живет со своим партнером и двумя другими детьми, еще слишком маленькими для вакцинации.

Судья сказал, что не в интересах ребенка иметь контакт с отцом из-за недавнего увеличения случаев Covid-19 во франкоязычном Квебеке.

Квебек, зафиксировавший наибольшее количество смертей от коронавируса в Канаде, объявил в начале этой недели, что введет налог для жителей, не вакцинированных против Covid-19.

Хотя почти 90% жителей Квебека вакцинированы, они составляют около трети всех пациентов с Covid-19 в больницах.

Источник: Le Devoir