90-летняя женщина, которую считали мертвой в больнице Сарагоса, ожила в похоронном бюро. Неожиданное возвращение к жизни вызвало множество эмоций и вопросов у родственников и медиков.

Оказывается, чудо произошло из-за неправильного диагноза. После остановки сердца ее признали мертвой и начали подготовку к похоронам.

Но сотрудник морга заметил у женщины признаки жизни. Однако позже природа взяла свое, и в тот же день специалисты подтвердили ее смерть.

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Для определения возможных нарушений национальная полиция Испании начала расследование, пока их не обнаружено.

Эта история не уникальна, ведь в истории уже были случаи, когда организм человека демонстрировал временную реактивность сердца, что на самом деле не указывало на настоящее восстановление.

Источник: Bilbaohiria