Команда ученых Университета Восточной Англии и Лионского университета в ходе исследования, в котором приняли участие более 700 тыс. человек из 63 стран, выяснила, что в зрелом возрасте люди спят меньше, чем в раннем и позднем возрасте.

Согласно результатам, продолжительность сна снижается в раннем взрослом возрасте до 33 лет, а затем снова увеличивается в возрасте 53 года.

Сообщается, что участники эксперимента играли в мобильную игру Sea Hero Quest, разработанную, чтобы помочь исследованиям болезни Альцгеймера.

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В дополнение к выполнению заданий игры участников просили ответить на вопросы, которые могут быть полезны для исследований в области неврологии, например, о режимах сна.

Исследователи под руководством профессора Хьюго Спирса обнаружили, что люди спят в среднем 7,01 часа в сутки, а женщины спят на 7,5 минуты дольше, чем мужчины.

Также выяснилось, что самые молодые участники (минимальный возраст 19 лет) спали больше всего. Продолжительность сна снижалась у людей в возрасте от 20 до 30 лет, а затем стабилизировалась до 50 лет и снова увеличивалась. Схема была одинаковой для мужчин и женщин, а также для разных стран и уровней образования.

Исследователи говорят, что снижение сна в среднем возрасте может быть связано с необходимостью ухода за детьми и работой.

— Мы обнаружили, что во всем мире люди спят меньше в середине взрослой жизни, но средняя продолжительность сна варьируется в зависимости от региона и страны, — отметил профессор Спирс.

По его словам, на 20-40 минут в сутки больше спят в странах Восточной Европы, таких как Албания, Словакия, Румыния и Чешская Республика, и меньше всего в странах Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, Малайзию и Индонезию.