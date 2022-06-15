Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Неточное и дискриминационное: ученые предлагают изменить название обезьяньей оспы

15 июня 2022, 10:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
віспа
Источник: Depositphotos

Всемирная организация здоровья сообщает, что в настощее время идут консультации с экспертами по поводу нового названия для болезни “обезьянья оспа”.

Сообщается, что более 30 ученых заявили о том, что дальнейшее упоминание о вирусе, как об африканском, является неточным и дискриминационным.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения на следующей неделе соберется с целью оценить опасность вспышки заболеваемости оспой. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус.

Сейчас смотрят
Читайте также:
мавпяча віспаОбезьянья оспа: основные симптомы и признаки

Глава ВОЗ подчеркнул, что вспышка обезьяньей оспы — необычная и вызывает беспокойство.

По состоянию на 12 июня ВОЗ зарегистрировала более 1 600 подтвержденных случаев инфицирования оспой обезьян и около 1 500 возможных случаев в 39 странах.

Напомним, что обезьянья оспа чаще всего встречается в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. За пределы этого региона ее возбудитель чаще всего попадает с побывавшими там людьми и животными.

До сих пор обезьянья оспа считалась редкой вирусной инфекцией: болезнь обычно протекает сравнительно мягко, и большинство больных выздоравливают в течение нескольких недель.

Исследования показывают, что вакцина против обычной оспы Imvanex примерно на 85% эффективна против обезьяньей оспы, поскольку эти два вируса очень похожи.

Начальные симптомы включают лихорадку, головные боли, отеки, боли в спине и мышцах.

После понижения температуры может появиться сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, чаще всего на ладони и стопы.

Инфекция обычно исчезает сама и длится от 14 до 21 дня.

Источник
ВВС
Теги
ВООЗ Мавпяча віспа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь