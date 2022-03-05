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Не вакцинированным от Covid-19 госслужащим разрешили работать

5 марта 2022, 17:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
офисніе служащие
Источник: Depositphotos

Не вакцинированные от Covid-19 госслужащие и должностные лица местного самоуправления могут работать в военное время.

Министерство здравоохранения приостановило до завершения военного положения действие актов об отстранении таких лиц, сообщают в Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС).

В частности, Министерство здравоохранения, согласно разъяснению Нацагентства госслужбы, 25 февраля издало приказ, которым до завершения военного положения приостановило действие приказа “Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической вакцинации”.

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Следовательно, все принятые ранее приказы и распоряжения государственных органов и органов местного самоуправления об отстранении не вакцинированных от Covid-19 утратили силу.

В этой связи, отстраненные ранее работники допущены к исполнению своих должностных обязанностей.

В городских стационарах Одессы в условиях военного времени подготовлены кровати как на случай массового поступления пострадавших от обстрела, так и для пациентов с Covid-19.

Пациентов с Covid-19 будут госпитализированы в городскую клиническую инфекционную больницу. При необходимости будут задействованы городские больницы №5 и 8. По состоянию на 3 марта в стационарах Одессы находятся 132 пациента с Covid-19.

Сейчас в больницах Одессы более двух тысяч свободных коек. Больницы могут оказывать хирургическую, терапевтическую и другие виды медицинской помощи, сообщили в мэрии города.

Служба экстренной медицинской помощи работает в штатном режиме, в стационарах подготовлены бригады для предоставления ургентной помощи.

Источник
Минздрав
Теги
держслужба
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