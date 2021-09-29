Около 600 сотрудников американской авиакомпании United Airlines Holdings Inc. оказались под угрозой увольнения. Причина — все они не привились против Covid-19 до назначенного администрацией срока.

Этот авиаперевозчик стал первым среди крупных авиакомпаний, который еще в августе сделал вакцинацию для всех своих 67 тыс. сотрудников обязательным условием. Был даже назначен крайний срок для полной иммунизации – 27 сентября.

Подавляющее большинство сотрудников успели привиться до этой даты. Кроме 593, у которых, правда, еще остался шанс не лишиться работы – им нужно сделать вакцинальные уколы до начала официальных встреч, на которых будет решаться вопрос увольнения.

А пока United намерена отправить непривитых сотрудников в неоплачиваемые отпуска, начиная с 15 октября.

В опубликованном сообщении United также говорится, что еще почти 2 тыс. служащих компании заявили, что не могут вакцинироваться либо по религиозным соображениям, либо по причине медицинских противопоказаний. Они попросили сделать для них исключение из общего правила.

Что же касается других крупных авиакомпаний Америки, то, к примеру, Delta Air Lines Inc. заявила о своем намерении обязать сотрудников, которые не вакцинировались против коронавируса, платить дополнительные $200 в месяц за страховку. Любопытно, что как только об этом стало известно, количество вакцинированных работников стало расти и теперь составляет 82% по сравнению с 72% в июле.

А вот Southwest Airlines Co. и American Airlines Group Inc. еще не утратили надежды попытаться склонить своих людей к добровольной вакцинации, не возводя ее в статус обязательной меры.

Источник: United Airlines Holdings Inc.