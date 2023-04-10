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Небольшое, но снижение: в Киеве за минувшую неделю зарегистрировали 1 005 новых случаев Covid-19

10 апреля 2023, 12:26
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшую неделю, с 3 по 10 апреля, в Киеве официально зарегистрировано 1 005 новых случаев Covid-19. Это приблизительно на 200 случае меньше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 1 234 новых случая.

Об этом сообщили в ГУ “Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава”.

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Среди заболевших:

  • 583 женщины от 18 до 95 лет;
  • 422 мужчины от 18 до 93 лет;
  • 40 девочек от 3 месяцев до 17 лет;
  • 53 мальчика от 7 дней до 17 лет;
  • 13 медицинских работников.

По информации медиков, 226 киевлян были госпитализированы, 966 — выздоровели и пять человек скончались.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Деснянском – 208, в Дарницком – 179, в Днепровском районах – 147 случаев.

Всего за период пандемии в столице зафиксирован 51 5031 случай заболевания, а также 9 470 летальных исходов от вируса. Всего Covid-19 преодолели 503 748 жителей столицы.

Источник
КГГА
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