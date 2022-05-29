Российская пропаганда распространяет слухи на телевидении, радио, в СМИ, социальных сетях, выдавая их за правдивую информацию, а иногда пропагандисты и сами придумывают “факты”, чтобы нести в массы чепуху и обвинять тех, кого считает своим противником.

Сейчас РФ разгоняет фейк, что новый штамм обезьяньей оспы был создан в биолабораториях США в Нигерии.

Российские пропагандисты не упускают возможности обвинить США во всех мировых проблемах. Ранее они утверждали, что Covid-19 был создан в украинских лабораториях, спонсируемых США.

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Вот их логика: любая биолаборатория является военной биолабораторией, а если эта лаборатория имеет спонсорство, поддержку или просто сотрудничает с США, это биолаборатория, которую финансируют США.

Их не интересует, что эти лаборатории работают над удобрениями, шампунями или антибиотиками, по мнению РФ, все они являются частью злонамеренного американского заговора.

Нет смысла спорить и доказывать что-то людям, создающим безосновательные и глупые теории заговоров из публично доступной информации.

Россияне используют фейки, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений в Украине.

Итак, помните, РФ воюет против нас не только на земле и в воздухе, она ведет мощную информационную войну против Украины.

В информационном поле каждый день появляется множество фейков. Чтобы уберечь себя и близких, следите, а главное, распространяйте информацию, полученную только из официальных источников.