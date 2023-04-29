Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Неизвестных солдат не должно быть: обещают запустить процесс отбора ДНК у наших защитников

29 апреля 2023, 14:27
Валентина Андрейко журналіст
солдат
Источник: Depositphotos

На межведомственном совещании, состоявшемся под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук и при участии уполномоченного по пропавшим без вести и представителей силовых структур, обсуждался чрезвычайно важный вопрос — идентификация военнослужащих, защищающих нашу страну.

На второй год после начала полномасштабной войны стало понятно, что ДНК- экспертиза играет решающую роль в возвращении имен погибших и пропавших без вести наших защитников.

Решено, что в ближайшее время будет налажен процесс предварительного отбора ДНК-материалов у военнослужащих, правоохранителей и членов добровольческих формирований территориальных общин.

Каждое ведомство нарабатывает индивидуальный порядок отбора и хранения ДНК-материалов. И эта работа уже на завершающем этапе.

Заверения представителей силовых структур, что материалы официально полученных ДНК будут оцифровываться, вселяет надежду, что данные на каждого воина можно будет хранить в его личном деле.  Так что не возникнет никаких проблем с идентификацией, которые сегодня, к сожалению, случаются очень часто.

 — Несмотря на все сложности, которые диктуют реалии, в силовых структурах оперативно нарабатываются новые механизмы, которые упростят процесс идентификации людей. Мы должны всячески этому способствовать, — отметила Ирина Верещук.

Читайте также:
загинув водій швидкоїБез отца остались двое детей: во время ночной атаки на Киевщину погиб водитель скорой

Источник: Мінінтеграції

Теги
Ирина Верещук ДНК загиблі
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь