На межведомственном совещании, состоявшемся под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук и при участии уполномоченного по пропавшим без вести и представителей силовых структур, обсуждался чрезвычайно важный вопрос — идентификация военнослужащих, защищающих нашу страну.

На второй год после начала полномасштабной войны стало понятно, что ДНК- экспертиза играет решающую роль в возвращении имен погибших и пропавших без вести наших защитников.

Решено, что в ближайшее время будет налажен процесс предварительного отбора ДНК-материалов у военнослужащих, правоохранителей и членов добровольческих формирований территориальных общин.

Каждое ведомство нарабатывает индивидуальный порядок отбора и хранения ДНК-материалов. И эта работа уже на завершающем этапе.

Заверения представителей силовых структур, что материалы официально полученных ДНК будут оцифровываться, вселяет надежду, что данные на каждого воина можно будет хранить в его личном деле. Так что не возникнет никаких проблем с идентификацией, которые сегодня, к сожалению, случаются очень часто.

— Несмотря на все сложности, которые диктуют реалии, в силовых структурах оперативно нарабатываются новые механизмы, которые упростят процесс идентификации людей. Мы должны всячески этому способствовать, — отметила Ирина Верещук.

Источник: Мінінтеграції