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Незаконно регистрировал препараты: экс-заму главы Минздрава сообщили о подозрении

13 февраля 2023, 13:31
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

Как стало известно из сообщения Службы безопасности Украины, бывшему первому заместителю министра здравоохранения сообщили о подозрении в незаконной регистрации препаратов.

В СБУ не называют имя чиновника, но речь идет об Александре Комариде, который был назначен на должность в Минздраве в июне 2021 года и уволен 8 февраля 2023 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ему сообщили о подозрении по ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).

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По данным следствия, экс-чиновник способствовал незаконной регистрации иностранных лекарственных средств недоказанного качества.

Удалось установить, что он принял неправомерное решение о государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является биологически активной добавкой и требует дополнительных исследований.

— Этот БАД не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в ускоренном режиме, — говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник
СБУ
Теги
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