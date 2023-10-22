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Независимо от сложности вмешательства: как реально снизить риск осложнений после операции

22 октября 2023, 12:03
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
операція
Источник: Pixabay

Команда ученых Американского колледжа хирургов в ходе эксперимента выяснила, что у пациентов, которые более активно ходили до операции, независимо от сложности предстоящего вмешательства, вероятность послеоперационных осложнений была на 51% ниже, чем у менее активных пациентов.

Как свидетельствует врачебная статистика, послеоперационные осложнения обычно возникают примерно у 30% пациентов, причем около половины всех случаев возникают после выписки из больницы.

Исследователи проанализировали данные 475 человек. Все они использовали устройство Fitbit, которое носили как часы и которое измеряло количество ежедневных шагов.

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Вскоре участники перенесли широкий спектр операций, включая общую хирургиюортопедическую хирургию и нейрохирургию. Средний возраст составлял 57 лет. Женщин было 74,7%.

Ключевые результаты были таковы:

  • около 12,6% участников столкнулись с осложнением в течение 90 дней после операции;
  • риски возникновения осложнения в течение 30 дней после операции были на 45% меньше, если пациенты делали более 7 500 шагов в день до операции;
  • после поправки на сопутствующие заболевания, ИМТ, пол, расу и сложность операции вероятность возникновения осложнения была на 51% ниже, если пациенты проходили более 7500 шагов в день до операции.

Цель исследования — изменить физическую активность в предоперационном периоде и улучшить послеоперационные результаты. Однако все же нужно больше доказательств, чтобы уверенно отвечать на эти вопросы, резюмируют ученые, обосновывая необходимость дальнейших исследований.

Источник
MedicalXpress
Теги
Медики Наукові дослідження Операция Профілактика хвороби
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