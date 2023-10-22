Команда ученых Американского колледжа хирургов в ходе эксперимента выяснила, что у пациентов, которые более активно ходили до операции, независимо от сложности предстоящего вмешательства, вероятность послеоперационных осложнений была на 51% ниже, чем у менее активных пациентов.
Как свидетельствует врачебная статистика, послеоперационные осложнения обычно возникают примерно у 30% пациентов, причем около половины всех случаев возникают после выписки из больницы.
Исследователи проанализировали данные 475 человек. Все они использовали устройство Fitbit, которое носили как часы и которое измеряло количество ежедневных шагов.
Вскоре участники перенесли широкий спектр операций, включая общую хирургию, ортопедическую хирургию и нейрохирургию. Средний возраст составлял 57 лет. Женщин было 74,7%.
Ключевые результаты были таковы:
- около 12,6% участников столкнулись с осложнением в течение 90 дней после операции;
- риски возникновения осложнения в течение 30 дней после операции были на 45% меньше, если пациенты делали более 7 500 шагов в день до операции;
- после поправки на сопутствующие заболевания, ИМТ, пол, расу и сложность операции вероятность возникновения осложнения была на 51% ниже, если пациенты проходили более 7500 шагов в день до операции.
Цель исследования — изменить физическую активность в предоперационном периоде и улучшить послеоперационные результаты. Однако все же нужно больше доказательств, чтобы уверенно отвечать на эти вопросы, резюмируют ученые, обосновывая необходимость дальнейших исследований.