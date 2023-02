Немецкая неприбыльная и независимая гуманитарная организация с головным офисом в Берлине CADUS передала Украине мобильный медицинский кабинет, благодаря которому первичная медпомощь станет доступной для украинцев, оказавшихся вблизи зоны боевых действий.

Подарок был вручен в Киеве в присутствии посла Германии в Украине Анки Фельдгузен и министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

После полномасштабного вторжения России в Украину CADUS, в сотрудничестве с партнерами из BASE UA и Leave No One Behind Ukraine Info Hub, помогает транспортировать пациентов, проводит медицинские тренинги и тренинги по безопасности для местных волонтеров.

При финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии, CADUS уже передала нам 22 автомобиля скорой помощи, мобильный пункт интенсивной терапии (MICU), а также медицинское оборудование и расходные материалы.

Фото: Минздрав