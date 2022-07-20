Оксана из Гуляйполя потеряла ногу, ей сделали семь операций, чтобы спасти другую, но женщина осталась несломленной.

Ракета прилетела именно тогда, когда 34-летняя женщина работала в огороде. Все, что помнит – ее накрыла взрывная волна. Когда Оксана пришла в себя, ноги уже не было.

Почти два месяца она лечилась в Украине, в частности, в Первом медобъединении Львова, а на протезирование и реабилитацию отправилась за границу.

Сейчас смотрят

У Оксаны 10-летняя дочь, к которой она мечтает как можно быстрее вернуться. Поэтому, несмотря на боль, страх и отчаяние, женщина решила — будет ходить.

Между тем, медики Львова работают над созданием Национального центра реабилитации Украины Несломленные, где будут спасать, протезировать и реабилитировать украинцев в Украине.

Источник: Первое медобъединение Львова