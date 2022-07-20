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Несломленная украинка! Оксана из Гуляйполя потеряла ногу, но не силу духа

20 июля 2022, 14:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Несломленная украинка! Оксана из Гуляйполя потеряла ногу, но не силу духа

Оксана из Гуляйполя потеряла ногу, ей сделали семь операций, чтобы спасти другую, но женщина осталась несломленной.

Ракета прилетела именно тогда, когда 34-летняя женщина работала в огороде. Все, что помнит – ее накрыла взрывная волна. Когда Оксана пришла в себя, ноги уже не было.

Почти два месяца она лечилась в Украине, в частности, в Первом медобъединении Львова, а на протезирование и реабилитацию отправилась за границу.

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У Оксаны 10-летняя дочь, к которой она мечтает как можно быстрее вернуться. Поэтому, несмотря на боль, страх и отчаяние, женщина решила — будет ходить.

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Между тем, медики Львова работают над созданием Национального центра реабилитации Украины Несломленные, где будут спасать, протезировать и реабилитировать украинцев в Украине.

Источник: Первое медобъединение Львова

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