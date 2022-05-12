Сегодня, когда весь мир отмечает День медицинской сестры, все мы с глубокой благодарностью преклоняемся перед подвигом наших украинских медсестер. Тех, кто сутками напролет не покидает больницы и госпиталя, выхаживая раненых и больных. Тех, кто вносит неоценимый вклад в нашу Победу.

— Нападение врага 24 февраля заставило меня отложить планы гражданской жизни и вернуться в строй, — говорит боевой медик Анна.

Незадолго до начала войны девушка уволилась из рядов ВСУ. Но когда рашисти ступили на нашу землю, снова вернулась в родную 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду Николаева.

Там девушку приняли с удовольствием: нынче каждый настоящий специалист на вес золота, а тут еще и боевой медик, проверенный тремя ротациями в районе операции объединенных сил.

Сегодня, кроме оказания медицинской помощи, Анна проводит с десантниками занятия по тактической медицине, иногда — прямо на боевых позициях подразделений. По словам медика, умение самих бойцов остановить себе кровотечение — один из важнейших навыков на поле боя.

Отец Анны также служит в этой бригаде. Они вместе защищают родную землю от вражеской чумы. Каждый из них делает свое дело достойно, и ни один из них не сомневается, кто победит в этой войне.

— На медицинских сестрах лежит значительная и очень сложная часть работы с ранеными. Это люди, которые обычно не только лечат, но и постоянно поддерживают морально, которым часто доверяют личных проблем больше, чем близким и родным, — сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, наши медицинские силы так же профессиональны и несокрушимы, как и подразделения на передовой. Их фронт — возвращать к жизни и в строй наших героев.

Сегодня, в честь Всемирного дня медицинской сестры, с огромной благодарностью и уважением Анна Маляр вместе с командующей медицинскими силами Татьяной Остащенко вручили нашим военным медицинским сестрам награды от министра обороны Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: Минобороны